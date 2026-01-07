Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
7 января 2026 / 12:30
7 января 2026 / 11:50
7 января 2026 / 11:32
Общество
Жертвами крушения вертолета в Пермском крае стали два человека
7 января 2026 / 16:44
Жертвами крушения вертолета в Пермском крае стали два человека
© Официальная страница ГУ МЧС России по Пермскому краю в MAX/ТАСС

В результате крушения частного вертолета в Пермском крае погибли два человека. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону сообщает ТАСС.

Отмечается, что на месте аварии работают сотрудники МЧС РФ. Падение машины произошло на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Бардымском районе. Разрушений на земле нет.

Согласно данным управления МЧС, в ликвидации последствий задействовано около 40 человек и 14 единиц техники от РСЧС. 

16:44
Жертвами крушения вертолета в Пермском крае стали два человека
16:32
Милонов предложил изучать колядки в школах на "Разговорах о важном"
16:16
Во Франции общая длина снежных заторов составила более 1,6 тыс. км
15:59
Paris Match: смерть Брижит Бардо наступила из-за онкологии
15:45
Лавров: Запад допускал "позорные ситуации" в попытке изолировать Россию
15:32
Токаев поздравил жителей Казахстана с Рождеством Христовым
15:14
NBC: Мадуро и его супруга получили травмы при захвате военными США
14:59
Мерц призвал Зеленского остановить бегство молодых мужчин с Украины
14:45
Президент Белоруссии поздравил православных христиан с Рождеством
14:31
Российские ПВО за сутки нейтрализовали РСЗО HIMARS и 106 беспилотников ВСУ
Все новости
