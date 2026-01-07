© Официальная страница ГУ МЧС России по Пермскому краю в MAX/ТАСС

Жертвами крушения вертолета в Пермском крае стали два человека

В результате крушения частного вертолета в Пермском крае погибли два человека. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону сообщает ТАСС.

Отмечается, что на месте аварии работают сотрудники МЧС РФ. Падение машины произошло на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Бардымском районе. Разрушений на земле нет.

Согласно данным управления МЧС, в ликвидации последствий задействовано около 40 человек и 14 единиц техники от РСЧС.