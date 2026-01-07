Клишас предложил Франции направить войска на защиту Гренландии вместо Украины

Руководству Франции лучше направить свои войска на защиту Гренландии, а не Украины. Соответствующую точку зрения изложил председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Некоторое время назад президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности отправки нескольких тысяч французских военных на Украину после завершения конфликта. Он отметил, что "это не силы, которые будут вовлечены в боевые действия".

"Лучше бы направили в Гренландию", - указал Клишас.

Президент США Дональд Трамп и высокопоставленные представители его администрации в публичных заявлениях не исключают использование военной силы для установления контроля над Гренландией. Как ранее писала газета The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, "вариант с задействованием ВС США всегда остается в распоряжении верховного главнокомандующего".

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на территории Украины.