Собянин поздравил российских граждан с Рождеством

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил россиян с Рождеством Христовым, отметив, что этот праздник наполняет людей светом, укрепляет веру и вдохновляет на добрые дела. Соответствующую публикацию он разместил в своем канале в Max.

Собянин подчеркнул, что Рождество Христово является особым праздником, который объединяет людей, способствует духовному укреплению и побуждает к добрым поступкам.

Он также обратил внимание, что в эти дни в столице традиционно проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". По словам градоначальника, на фестивальных площадках каждый может найти занятие по душе, а также получить возможность помочь тем, кто нуждается в поддержке.

Вместе с тем он выразил надежду, что рождественское настроение сохранится у москвичей на протяжении всего наступившего года, и пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.