Туадера считает Путина великим лидером
7 января 2026 / 17:30
Туадера считает Путина великим лидером
© Артем Геодакян/ ТАСС

Президент России Владимир Путин - великий лидер, очень внимательный в вопросах сотрудничества. Об этом заявил в первом интервью ТАСС после победы на выборах действующий президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера.

"Президент Путин - великий лидер, очень внимательный в вопросах сотрудничества. Я считаю его одной из самых выдающихся политических фигур мира и по-настоящему великим лидером для всего мирового сообщества", - отметил он.

В январе 2025 года Туадера с делегацией из нескольких министров совершил визит в РФ, где провел переговоры с Путиным. Стороны условились развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства, животноводства, образования, экономики и безопасности. Глава российского государства тогда заявил, что Москва готова продолжать оказание гуманитарной помощи ЦАР, в том числе поставки пшеницы. 

