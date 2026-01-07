Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
7 января 2026 / 22:55
КОТИРОВКИ
USD
07/01
78.2267
EUR
07/01
92.0938
Новости часа
Рютте заявил, что Гренландия открыта к размещению дополнительных сил ВС США Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 280 военных
Москва
7 января 2026 / 22:55
Котировки
USD
07/01
78.2267
0.0000
EUR
07/01
92.0938
0.0000
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
7 января 2026 / 12:30
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
7 января 2026 / 11:50
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
7 января 2026 / 11:32
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские ВС ударили по местам хранения беспилотников ВСУ
7 января 2026 / 17:46
Российские ВС ударили по местам хранения беспилотников ВСУ
© Александр Река/ ТАСС

Российские войска за прошедшие сутки ударили по местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов Вооруженный сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Как отмечается, российской оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией были поражены места, где производили, хранили, осуществляли предполетную подготовку и запуск БПЛА дальнего действия, а также склады боеприпасов и военного имущества, пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины в 140 районах. 

СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
18:58
Рютте заявил, что Гренландия открыта к размещению дополнительных сил ВС США
18:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 280 военных
18:30
Германия решила признать суверенитет государства Ниуэ в Полинезии
17:59
Idnes: со здания правительства Чехии убрали флаг Украины
17:46
Российские ВС ударили по местам хранения беспилотников ВСУ
17:30
Туадера считает Путина великим лидером
17:15
Собянин поздравил российских граждан с Рождеством
16:59
Клишас предложил Франции направить войска на защиту Гренландии вместо Украины
16:44
Жертвами крушения вертолета в Пермском крае стали два человека
16:32
Милонов предложил изучать колядки в школах на "Разговорах о важном"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения