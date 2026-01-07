Российские ВС ударили по местам хранения беспилотников ВСУ

СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
© Александр Река/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки ударили по местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов Вооруженный сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Как отмечается, российской оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией были поражены места, где производили, хранили, осуществляли предполетную подготовку и запуск БПЛА дальнего действия, а также склады боеприпасов и военного имущества, пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины в 140 районах.