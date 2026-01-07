Со здания правительства Чехии снят флаг Украины, передает новостной портал Idnes.

Как отмечается, украинский флаг, вывешенный на здании правительства республики вскоре после 24 февраля 2022 года, был снят в минувший понедельник. Теперь на его месте находится флаг ЕС.

Ранее флаги Украины были сняты со здания Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии и ряда других государственных организаций и учреждений страны.

Руководство правоцентристских движений, пришедших к власти в республике по итогам состоявшихся в октябре прошлого года парламентских выборов, полагает, что необходимо оказывать Украине фактическую, а не символическую поддержку, выражением которой является размещение в публичных местах государственных символов этой страны.

Новые власти настаивают на дипломатическом решении конфликта при гарантиях суверенитета Украины.