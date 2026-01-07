Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
7 января 2026 / 22:55
КОТИРОВКИ
USD
07/01
78.2267
EUR
07/01
92.0938
Новости часа
Рютте заявил, что Гренландия открыта к размещению дополнительных сил ВС США Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 280 военных
Москва
7 января 2026 / 22:55
Котировки
USD
07/01
78.2267
0.0000
EUR
07/01
92.0938
0.0000
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
7 января 2026 / 12:30
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
7 января 2026 / 11:50
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
7 января 2026 / 11:32
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ / / /
Россия весной намерена передать Казахстану четырех амурских тигров
7 января 2026 / 18:15
Россия весной намерена передать Казахстану четырех амурских тигров
© Юрий Смитюк/ ТАСС, архив

Россия планирует передать Казахстану четырех амурских тигров для реализации программы по восстановлению популяции этого хищника на территории республики весной. Об этом сообщил директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев в интервью ТАСС.

"Ориентировочно передадим Казахстану - весной 2026 года. Это будет зависеть от состояния тигров, которые будут изъяты из дикой природы. Животные должны быть полностью здоровы, они должны бояться людей, пройти различного рода тесты и уметь охотиться на крупных копытных животных. Если у нас к маю такие животные будут в наличии, то мы их отправим", - отметил он.

Вместе с тем, если опыт окажется удачным, то в Казахстан могут быть отправлены и другие тигры, указал собеседник агентства.

После того, как хищников перевезут в Казахстан, им предстоит побывать в специальном реабилитационном центре, пройти адаптацию, и далее начать охотиться на копытных животных, добавил он.

"И если все пойдет по плану, то мы надеемся, что лето 2026 года станет тем временем, когда тигры снова смогут пройтись по степям Казахстана", - сказал Арамилев. 

СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
18:58
Рютте заявил, что Гренландия открыта к размещению дополнительных сил ВС США
18:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 280 военных
18:30
Германия решила признать суверенитет государства Ниуэ в Полинезии
17:59
Idnes: со здания правительства Чехии убрали флаг Украины
17:46
Российские ВС ударили по местам хранения беспилотников ВСУ
17:30
Туадера считает Путина великим лидером
17:15
Собянин поздравил российских граждан с Рождеством
16:59
Клишас предложил Франции направить войска на защиту Гренландии вместо Украины
16:44
Жертвами крушения вертолета в Пермском крае стали два человека
16:32
Милонов предложил изучать колядки в школах на "Разговорах о важном"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения