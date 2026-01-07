Россия весной намерена передать Казахстану четырех амурских тигров

Россия планирует передать Казахстану четырех амурских тигров для реализации программы по восстановлению популяции этого хищника на территории республики весной. Об этом сообщил директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев в интервью ТАСС.

"Ориентировочно передадим Казахстану - весной 2026 года. Это будет зависеть от состояния тигров, которые будут изъяты из дикой природы. Животные должны быть полностью здоровы, они должны бояться людей, пройти различного рода тесты и уметь охотиться на крупных копытных животных. Если у нас к маю такие животные будут в наличии, то мы их отправим", - отметил он.

Вместе с тем, если опыт окажется удачным, то в Казахстан могут быть отправлены и другие тигры, указал собеседник агентства.

После того, как хищников перевезут в Казахстан, им предстоит побывать в специальном реабилитационном центре, пройти адаптацию, и далее начать охотиться на копытных животных, добавил он.

"И если все пойдет по плану, то мы надеемся, что лето 2026 года станет тем временем, когда тигры снова смогут пройтись по степям Казахстана", - сказал Арамилев.