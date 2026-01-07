Германия решила признать суверенитет государства Ниуэ в Полинезии

Германия признала суверенитет расположенного в южной части Тихого океана государственного образования Ниуэ. Как заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, такой шаг служит сигналом об углублении связей с так называемым голубым континентом.

По его словам, форум тихоокеанских островов, в который входят 18 стран и заморских территорий, в том числе Ниуэ, является важным партнером, в том числе в области защиты климата. "Мы хотели бы укрепить сотрудничество с ними. Международно-правовое признание Ниуэ и установление с ним дипломатических отношений будут способствовать этом", - сказал представитель кабмина.

Остров Ниуэ находится примерно в 4,5 тыс. км к востоку от побережья Австралии и 2,4 тыс. км к северо-востоку от Новой Зеландии. Сейчас Ниуэ имеет статус государства, ассоциированного с Новой Зеландией, насчитывает порядка 1,7 тыс. жителей. Площадь Ниуэ составляет около 260 кв км. Столицей является поселок Алофи.