Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции (СВО) составили около 1 280 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 160 военнослужащих, 17 автомобилей. В зоне ответственности Западной группировки ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, 2 бронемашины и 14 автомобилей. В зоне ответственности Южной группировки - более 190 военнослужащих, 7 боевых бронемашин, 14 автомобилей, указали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр" за прошедшие сутки составили свыше 425 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, 9 боевых бронемашин, 11 автомобилей. В зоне ответственности Восточной группировки войск ВСУ потеряли более 270 военных, бронетранспортер, 4 боевые бронемашины, 13 автомобилей, а в зоне ответственности группировки "Днепр" - до 45 украинских военнослужащих, боевую бронемашину и 11 автомобилей, информировали в МО РФ.