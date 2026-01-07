Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
МОК запретил использование флага России на трибунах во время Олимпиады Рютте заявил, что Гренландия открыта к размещению дополнительных сил ВС США
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
7 января 2026 / 12:30
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
7 января 2026 / 11:50
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
7 января 2026 / 11:32
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 280 военных
7 января 2026 / 18:45
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции (СВО) составили около 1 280 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 160 военнослужащих, 17 автомобилей. В зоне ответственности Западной группировки ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, 2 бронемашины и 14 автомобилей. В зоне ответственности Южной группировки - более 190 военнослужащих, 7 боевых бронемашин, 14 автомобилей, указали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр" за прошедшие сутки составили свыше 425 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, 9 боевых бронемашин, 11 автомобилей. В зоне ответственности Восточной группировки войск ВСУ потеряли более 270 военных, бронетранспортер, 4 боевые бронемашины, 13 автомобилей, а в зоне ответственности группировки "Днепр" - до 45 украинских военнослужащих, боевую бронемашину и 11 автомобилей, информировали в МО РФ.

