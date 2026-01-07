Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
7 января 2026
7 января 2026
7 января 2026
7 января 2026
Рютте заявил, что Гренландия открыта к размещению дополнительных сил ВС США
7 января 2026 / 18:58
Рютте заявил, что Гренландия открыта к размещению дополнительных сил ВС США
© Omar Havana/ Getty Images/ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с утверждением о том, что Гренландия открыта к обсуждению возможного размещения дополнительных американских войск на своей территории.

"Я совершенно уверен, что, когда речь идет о НАТО и оценке ситуации на Севере, мы все придерживаемся единой позиции. Что касается конкретно Гренландии, я знаю, что они открыты к обсуждению вопроса о размещении дополнительных американских войск. С этим нет проблем, соответствующие соглашения существуют", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Президент США Дональд Трамп ранее не раз заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, акцентируя, что остров - это часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

