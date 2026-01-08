МОК запретил использование флага России на трибунах во время Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) решил запретить использование флага РФ на трибунах во время Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает шведская радиостанция Sveriges Radio со ссылкой на пресс-службу МОК.

4 января российский лыжник Савелий Коростелев стал четвертым в масс-старте - в заключительной гонке многодневки "Тур де Ски". В ходе церемония награждения несколько болельщиков размахивали российскими флагами.

"Во время Олимпийских игр российский флаг и другие символы, связанные с Россией, будут запрещены. Это правило было введено после того, как во время "Тур де Ски" был замечен российский флаг среди болельщиков", - говорится в сообщении.

Олимпиада пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. Спортсмены из России будут допущены до соревнований в нейтральном статусе.