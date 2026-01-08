Трамп считает, что без него Россия уже полностью контролировала бы Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что он якобы завершил восемь конфликтов, а Норвегия поступила глупо, не присудив ему Нобелевскую премию мира. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Truth Соц. сети.

"Без моего вмешательства Россия контролировала бы сегодня всю Украину. Также не забывайте, что я единолично завершил восемь конфликтов, а Норвегия, являющаяся членом НАТО, поступила глупо, решив не присудить мне Нобелевскую премию мира", - указал американский лидер, раскритиковав Североатлантический альянс.

Ранее Трамп не раз отмечал, что считает себя достойным Нобелевской премии мира. Однако 10 октября 2025 года Нобелевский комитет объявил, что премии в этом году удостоена экс-депутат венесуэльского парламента Мария Корина Мачадо.