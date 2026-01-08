На Бельгию, Нидерланды, Люксембург обрушился мощный снегопад

Страны Бенилюкса (Бельгию, Нидерланды, Люксембург) накрыл беспрецедентный за последнее десятилетие снегопад, спровоцировав серьезные проблемы с транспортом.

По информации Королевского метеорологического института Брюсселя, 7 января в первые часы дня в бельгийской столице уже выпала месячная норма осадков в виде снега. Специалисты обращают внимание, что этот снегопад стал самым сильным по меньшей мере за 10 лет. Ситуация осложняется легкой минусовой температурой - ноль - минус два - в Брюсселе, что, как правило, бывает в городе несколько дней в году, из-за чего снег не тает естественным образом.

Бельгийские власти объявили предпоследний - оранжевый - уровень метеорологической тревоги на всей территории страны, передает телеканал RTBF. Последний - красный - здесь обычно вводится в случае стихийных бедствий - ураганов или наводнений, которые несут прямую угрозу жизни граждан.