Шейнбаум заявила, что Мексика не наращивала поставки нефти на Кубу

Экономика
© Jesus Vargas/ Getty Images/ТАСС
Мексика не увеличивала объемы поставок нефти на Кубу, однако ввиду развития событий в Венесуэле стала основным поставщиком энергоресурсов для острова. С таким заявлением выступила президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе пресс-конференции.
"Не происходит отправки большего объема нефти из Мексики на Кубу, чем это делалось исторически. Нет какого-то особого объема поставок. В течение многих лет нефть направлялась на Кубу по разным причинам. Часть поставок осуществляется по контрактам, часть - в качестве гуманитарной помощи", - указала она.
"Безусловно, на фоне текущей ситуации в Венесуэле Мексика, очевидно, становится важным поставщиком нефти на Кубу", - отметила мексиканский лидер.