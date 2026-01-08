Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
8 января 2026 / 00:27
КОТИРОВКИ
USD
08/01
78.2267
EUR
08/01
92.0938
Новости часа
Белый дом: события в Венесуэле не ухудшат отношения президентов РФ и США Кадыров отреагировал на угрозы Зеленского его похитить
Москва
8 января 2026 / 00:27
Котировки
USD
08/01
78.2267
0.0000
EUR
08/01
92.0938
0.0000
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
7 января 2026 / 12:30
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
7 января 2026 / 11:50
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
7 января 2026 / 11:32
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Геополитика
Политика
Рубио сообщил, что проведет встречу по Гренландии на следующей неделе
7 января 2026 / 20:16
Рубио сообщил, что проведет встречу по Гренландии на следующей неделе
© Fadel Senna/ Pool Photo via AP/ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на следующей неделе проведет встречу для обсуждения проблемы Гренландии. Он заявил это при общении с журналистами по итогам закрытого брифинга для законодателей в Сенате Конгресса США.

"Я здесь не для того, чтобы говорить о Дании или военном вмешательстве", - сказал Рубио, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли США применение военной силы для захвата Гренландии.

"Я встречусь с ними на следующей неделе. Тогда мы поговорим с ними об этом, но больше мне нечего добавить", - отметил госсекретарь, не уточнив, с кем именно у него намечена встреча.

Президент США Дональд Трамп ранее не раз заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, акцентируя, что остров - это часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
21:34
Белый дом: события в Венесуэле не ухудшат отношения президентов РФ и США
21:16
Кадыров отреагировал на угрозы Зеленского его похитить
20:59
Рубио: средства от продажи нефти Венесуэлы пойдут на поддержку ее граждан
20:46
Глава Евросовета заявил, что Гренландия принадлежит только ее народу
20:30
Слуцкий: захват судна "Маринера" - пиратство XXI века
20:16
Рубио сообщил, что проведет встречу по Гренландии на следующей неделе
19:58
Шейнбаум заявила, что Мексика не наращивала поставки нефти на Кубу
19:45
На Бельгию, Нидерланды, Люксембург обрушился мощный снегопад
19:32
Трамп считает, что без него Россия уже полностью контролировала бы Украину
19:14
МОК запретил использование флага России на трибунах во время Олимпиады
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения