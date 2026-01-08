Рубио сообщил, что проведет встречу по Гренландии на следующей неделе

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на следующей неделе проведет встречу для обсуждения проблемы Гренландии. Он заявил это при общении с журналистами по итогам закрытого брифинга для законодателей в Сенате Конгресса США.

"Я здесь не для того, чтобы говорить о Дании или военном вмешательстве", - сказал Рубио, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли США применение военной силы для захвата Гренландии.

"Я встречусь с ними на следующей неделе. Тогда мы поговорим с ними об этом, но больше мне нечего добавить", - отметил госсекретарь, не уточнив, с кем именно у него намечена встреча.

Президент США Дональд Трамп ранее не раз заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, акцентируя, что остров - это часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.