Слуцкий: захват судна "Маринера" - пиратство XXI века
7 января 2026 / 20:30
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Захват российского нефтяного танкера "Маринера" представляет собой нарушение морского права, конвенций ООН, это пиратство XXI века со стороны англосаксов. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.
"Захват судна "Маринера", шедшего под российским флагом в международных территориальных водах, несомненно, нарушение морского права и конвенций ООН. Это пиратство XXI века со стороны англосаксов", - отметил политик.
По его словам, ссылки на санкционный режим не могут быть оправданием для захвата судна. "Соединенные Штаты все больше действуют по "праву силы", игнорируя "силу права", - заключил парламентарий.