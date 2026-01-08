Захват российского нефтяного танкера "Маринера" представляет собой нарушение морского права, конвенций ООН, это пиратство XXI века со стороны англосаксов. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.

"Захват судна "Маринера", шедшего под российским флагом в международных территориальных водах, несомненно, нарушение морского права и конвенций ООН. Это пиратство XXI века со стороны англосаксов", - отметил политик.

По его словам, ссылки на санкционный режим не могут быть оправданием для захвата судна. "Соединенные Штаты все больше действуют по "праву силы", игнорируя "силу права", - заключил парламентарий.