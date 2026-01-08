Глава Евросовета заявил, что Гренландия принадлежит только ее народу

Гренландия принадлежит только ее народу, и ничего, что связано с ее будущим, не может решаться без Дании. На этом акцентировал внимание глава Евросовета Антониу Кошта в ходе церемонии передачи председательства в Совете ЕС Кипру в Никосии.

"Гренландия принадлежит только ее народу. Ничего, связанное с будущим Гренландии, не может решаться без нее и Дании", - подчеркнул он.

Кроме того, Кошта заявил, что Европейский союз не потерпит нарушений международного права в Гренландии, Латинской Америке или в Карибском бассейне. Вместе с тем в своей продолжительной речи он не упомянул США в контексте Гренландии и Латинской Америки.