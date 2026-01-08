СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
7 января 2026 / 12:30
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
7 января 2026 / 11:50
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
7 января 2026 / 11:32
Политика
Глава Евросовета заявил, что Гренландия принадлежит только ее народу
7 января 2026 / 20:46
© Omar Havana/ Getty Images/ТАСС
Гренландия принадлежит только ее народу, и ничего, что связано с ее будущим, не может решаться без Дании. На этом акцентировал внимание глава Евросовета Антониу Кошта в ходе церемонии передачи председательства в Совете ЕС Кипру в Никосии.
"Гренландия принадлежит только ее народу. Ничего, связанное с будущим Гренландии, не может решаться без нее и Дании", - подчеркнул он.
Кроме того, Кошта заявил, что Европейский союз не потерпит нарушений международного права в Гренландии, Латинской Америке или в Карибском бассейне. Вместе с тем в своей продолжительной речи он не упомянул США в контексте Гренландии и Латинской Америки.