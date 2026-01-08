Рубио: средства от продажи нефти Венесуэлы пойдут на поддержку ее граждан

Госсекретарь США Марко Рубио выступил с утверждением о том, что средства от продажи венесуэльской нефти будут направлены на поддержку граждан Боливарианской Республики.

По его словам, США "будут контролировать распределение этих средств таким образом, чтобы они пошли на благо населения Венесуэлы".

"У нас много рычагов влияния на то, каким образом будет осуществляться стабилизация ситуации в стране", - отметил госсекретарь при общении с журналистами по итогам закрытого брифинга для законодателей в Сенате Конгресса США.