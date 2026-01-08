Кадыров отреагировал на угрозы Зеленского его похитить

Призыв Владимира Зеленского "похитить Кадырова" говорит о попытках сорвать мирное урегулирование. Соответствующее сообщение разместил в Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что Зеленский и санкции вводит в отношении него, и объявляет в розыск. "Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите. Сохрани свое лицо и не унижайся. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы. И как явно они подтверждают твои попытки сорвать мирное урегулирование", - указал руководитель региона.

Некоторое время назад СМИ приводили слова Зеленского о том, что против Кадырова нужно провести операцию, аналогичную захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Глава Чечни подчеркнул, что Зеленский "даже не пригрозил это сделать сам, как сделал бы мужчина". Он также выразил уверенность, что "враг может войти" в Чечню, но выйти из республики у него не получится.