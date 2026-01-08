Белый дом: события в Венесуэле не ухудшат отношения президентов РФ и США

Белый дом считает, что президент США Дональд Трамп сможет сохранить хорошие "личные отношения" с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, несмотря на действия Вашингтона в отношении Венесуэлы.

"Думаю, что у президента Трампа очень открытые, честные и хорошие отношения как с президентом Путиным, так и с председателем Китая Си Цзиньпином. Как вы знаете, он беседовал с ними много раз после вступления в должность около года назад. И я верю в то, что эти личные отношения сохранятся", - сказала в ходе регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она отвечала вопрос, как шаги США в отношении Венесуэлы и захват американскими силами танкера "Маринера" под российским флагом отразятся на дальнейших отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином.

Вместе с тем Ливитт отметила, что президент США намерен продолжать проводить напористый внешнеполитический курс, опирающийся на лозунг "Мир посредством силы". "Трамп будет проводить американскую политику, соответствующую интересам Соединенных Штатов", - указала она.

"Что касается захвата этого судна, то речь идет об обеспечении эмбарго в отношении всех судов теневого" флота, которые осуществляют незаконную транспортировку венесуэльской нефти. Позволена будет лишь законная торговля, и определения в этой связи будут выноситься США", - заявила пресс-секретарь. "В этом заключается политика нынешней администрации. И Трамп не боится ее проводить", - заключила она.