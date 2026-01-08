Politico: Евросоюз готовится к возможной прямой конфронтации с Трампом

В Европейском союзе в свете ужесточения риторики президента США Дональда Трампа о возможном установлении контроля над Гренландией призывают быть готовыми к прямой конфронтации с американским лидером. Об этом информировало европейское издание Politico.

"Мы должны быть готовы к прямой конфронтации с Трампом. Он настроен агрессивно, и нам нужно быть готовыми", - сказал неназванный дипломат ЕС.

Издание указывает, что если раньше европейские правительства не осознавали серьезность угроз Трампа, то теперь они это понимают и "отчаянно ищут план, как его остановить".

Ранее Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он не исключил применение силы для решения вопроса с Гренландией в интервью телеканалу NBC News в начале мая 2025 года.

Во вторник этого года Белый дом в письменном заявлении, предоставленном информационному агентству Reuters, отметил, комментируя планы в отношении Гренландии, что, "конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему", то есть Трампу. Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 7 января, что президент США активно обсуждает с подчиненными возможность приобретения Гренландии.