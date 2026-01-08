Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
США покидают большинство международных организаций МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
США покидают большинство международных организаций
8 января 2026 / 12:24
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
7 января 2026 / 12:30
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
7 января 2026 / 11:50
Политика
США покидают большинство международных организаций
8 января 2026 / 12:24

Американский президент Дональд Трамп отдал распоряжение о выходе США из 66 международных организаций. Об этом сообщил Белый дом.

Как следует из опубликованных им документов, Трамп распорядился о "выходе США из 66 международных организаций, которые больше не служат американским интересам". Согласно предписанию главы вашингтонской администрации, все федеральные ведомства США должны прекратить участие в работе и финансировании 31 структуры ООН и 35 структур вне ООН.

10:40
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
10:19
Politico: Евросоюз готовится к возможной прямой конфронтации с Трампом
21:34
Белый дом: события в Венесуэле не ухудшат отношения президентов РФ и США
21:16
Кадыров отреагировал на угрозы Зеленского его похитить
20:59
Рубио: средства от продажи нефти Венесуэлы пойдут на поддержку ее граждан
20:46
Глава Евросовета заявил, что Гренландия принадлежит только ее народу
20:30
Слуцкий: захват судна "Маринера" - пиратство XXI века
20:16
Рубио сообщил, что проведет встречу по Гренландии на следующей неделе
19:58
Шейнбаум заявила, что Мексика не наращивала поставки нефти на Кубу
19:45
На Бельгию, Нидерланды, Люксембург обрушился мощный снегопад
