МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
8 января 2026 / 10:40
Политика
© AP Photo/ Ng Han Guan/ТАСС
США захватом российского нефтяного танкера в Атлантическом океане серьезно нарушили международное право, Китай выступает против подобных действий. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Это серьезное нарушение международного права. Китай неизменно выступает против любых действий, нарушающих Устав и принципы ООН", - сказала она в ходе брифинга, комментируя захват американскими силами российского танкера "Маринера".
Мао Нин подчеркнула, что Пекин однозначно против подобных односторонних действий Вашингтона. Дипломат акцентировала внимание на неприемлемости "покушения на суверенитет и безопасность" РФ.