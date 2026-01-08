МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право

США захватом российского нефтяного танкера в Атлантическом океане серьезно нарушили международное право, Китай выступает против подобных действий. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Это серьезное нарушение международного права. Китай неизменно выступает против любых действий, нарушающих Устав и принципы ООН", - сказала она в ходе брифинга, комментируя захват американскими силами российского танкера "Маринера".

Мао Нин подчеркнула, что Пекин однозначно против подобных односторонних действий Вашингтона. Дипломат акцентировала внимание на неприемлемости "покушения на суверенитет и безопасность" РФ.