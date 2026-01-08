Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
8 января 2026 / 14:11
КОТИРОВКИ
USD
08/01
78.2267
EUR
08/01
92.0938
Новости часа
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию ABC4: жертвами стрельбы в Солт-Лейк-Сити стали два человека
Москва
8 января 2026 / 14:11
Котировки
USD
08/01
78.2267
0.0000
EUR
08/01
92.0938
0.0000
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
8 января 2026 / 10:40
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
8 января 2026 / 12:24
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
7 января 2026 / 12:30
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Технологии / Военная индустрия / Политика и религия
Технологии
Ростех сообщил, что в войска поставляются антидроновые патроны IGLA 100
8 января 2026 / 10:59
Ростех сообщил, что в войска поставляются антидроновые патроны IGLA 100
© Алексей Коновалов/ ТАСС

В российские войска уже поставляются антидроновые патроны IGLA 100 из сплава вольфрама, никеля и железа. Об этом со ссылкой на госкорпорацию "Ростех" сообщает ТАСС.

"Сегодня патроны IGLA 100 уже поставляются в войска. Серийное производство антидроновых патронов 12-го калибра под этой маркой запущено в 2024 году", - указали в госкорпорации.

Уточняется, что наилучшие результаты в ходе практической демонстрации продемонстрировал патрон IGLA 100, который пробивает эталонный алюминиевый лист на дистанции до 100 м. "Боеприпас показывает кучность, достаточную для поражения цели размером со стандартный дрон FPV", - добавили в "Ростехе". Там обратили внимание, что дробь пробивает блоки управления, двигатели, провода, пропеллеры, а также ломает другие прочные элементы конструкции. При этом, обычная свинцовая дробь не обеспечивает такую эффективность, отметили в госкорпорации.

Ранее инструкторы госкорпорации обучили в Новороссии военнослужащих тактике и методам борьбы с дронами с помощью стрелкового оружия. Специализированные патроны против беспилотников IGLA подтвердили свою эффективность в условиях реального боя, информировали в "Ростехе".

МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
12:16
ABC4: жертвами стрельбы в Солт-Лейк-Сити стали два человека
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
11:41
В Госдуме готовят инициативы по совершенствованию миграционной политики
11:18
Сийярто отметил, что решения "коалиции желающих" усиливают угрозу войны с РФ
10:59
Ростех сообщил, что в войска поставляются антидроновые патроны IGLA 100
10:19
Politico: Евросоюз готовится к возможной прямой конфронтации с Трампом
21:34
Белый дом: события в Венесуэле не ухудшат отношения президентов РФ и США
21:16
Кадыров отреагировал на угрозы Зеленского его похитить
20:59
Рубио: средства от продажи нефти Венесуэлы пойдут на поддержку ее граждан
20:46
Глава Евросовета заявил, что Гренландия принадлежит только ее народу
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения