Ростех сообщил, что в войска поставляются антидроновые патроны IGLA 100

В российские войска уже поставляются антидроновые патроны IGLA 100 из сплава вольфрама, никеля и железа. Об этом со ссылкой на госкорпорацию "Ростех" сообщает ТАСС.

"Сегодня патроны IGLA 100 уже поставляются в войска. Серийное производство антидроновых патронов 12-го калибра под этой маркой запущено в 2024 году", - указали в госкорпорации.

Уточняется, что наилучшие результаты в ходе практической демонстрации продемонстрировал патрон IGLA 100, который пробивает эталонный алюминиевый лист на дистанции до 100 м. "Боеприпас показывает кучность, достаточную для поражения цели размером со стандартный дрон FPV", - добавили в "Ростехе". Там обратили внимание, что дробь пробивает блоки управления, двигатели, провода, пропеллеры, а также ломает другие прочные элементы конструкции. При этом, обычная свинцовая дробь не обеспечивает такую эффективность, отметили в госкорпорации.

Ранее инструкторы госкорпорации обучили в Новороссии военнослужащих тактике и методам борьбы с дронами с помощью стрелкового оружия. Специализированные патроны против беспилотников IGLA подтвердили свою эффективность в условиях реального боя, информировали в "Ростехе".