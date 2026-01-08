Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
8 января 2026 / 14:11
8 января 2026 / 10:40
/ Дальнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Подрывная деятельность против России
Политика
Сийярто отметил, что решения "коалиции желающих" усиливают угрозу войны с РФ
8 января 2026 / 11:18
Сийярто отметил, что решения "коалиции желающих" усиливают угрозу войны с РФ
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Решения стран Западной Европы, принятые на встрече в Париже, нацелены на продолжение конфликта на Украине, что создает угрозу войны с Россией. На это обратил внимание министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя итоги совещания так называемой коалиции желающих, состоявшегося во вторник в Париже.

"В стремлении обеспечить военное присутствие на Украине, западноевропейские страны усиливают угрозу прямой войны с Россией", - приводит его слова агентство MTI.

По мнению министра, так проявляется нынешняя политика администрации ЕС, решения которой направлены на развязывание военного конфликта с РФ.

"Мы по-прежнему выступаем за мирные переговоры, поддерживаем американо-российский диалог на самом высоком уровне и отвергаем последние военные решения Брюсселя", - указал он.

Сийярто также отметил, что венгерское правительство не допустит, чтобы Будапешт был втянут "в войну, которую Брюссель желает развязать в отношении России".  

