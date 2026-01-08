Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
8 января 2026 / 14:11
КОТИРОВКИ
USD
08/01
78.2267
EUR
08/01
92.0938
Новости часа
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию ABC4: жертвами стрельбы в Солт-Лейк-Сити стали два человека
Москва
8 января 2026 / 14:11
Котировки
USD
08/01
78.2267
0.0000
EUR
08/01
92.0938
0.0000
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
8 января 2026 / 10:40
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
8 января 2026 / 12:24
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
7 января 2026 / 12:30
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
В Госдуме готовят инициативы по совершенствованию миграционной политики
8 января 2026 / 11:41
В Госдуме готовят инициативы по совершенствованию миграционной политики
© Антон Новодережкин/ ТАСС

К внесению в Госдуму готовят ряд законопроектов, ориентированных на совершенствование миграционной политики. Соответствующее сообщение разместил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в своем канале в Max.

Он отметил, что планируется сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для всех иностранцев, прибывающих в РФ на срок более трех месяцев. Кроме того, предполагается обязать медицинские организации направлять информацию в МВД России об оформленных заключениях и в Роспотребнадзор о выявлении инфекционных заболеваний у мигрантов с целью их оперативной депортации.

"Ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования, предусмотрев за это правонарушение штраф с возможностью выдворения по решению суда", - указал председатель ГД.

Вместе с тем, по его словам, планируется установить повышенную уголовную ответственность за подделку официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и их оборот.

"Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в России", - добавил Володин.

МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
12:16
ABC4: жертвами стрельбы в Солт-Лейк-Сити стали два человека
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
11:41
В Госдуме готовят инициативы по совершенствованию миграционной политики
11:18
Сийярто отметил, что решения "коалиции желающих" усиливают угрозу войны с РФ
10:59
Ростех сообщил, что в войска поставляются антидроновые патроны IGLA 100
10:19
Politico: Евросоюз готовится к возможной прямой конфронтации с Трампом
21:34
Белый дом: события в Венесуэле не ухудшат отношения президентов РФ и США
21:16
Кадыров отреагировал на угрозы Зеленского его похитить
20:59
Рубио: средства от продажи нефти Венесуэлы пойдут на поддержку ее граждан
20:46
Глава Евросовета заявил, что Гренландия принадлежит только ее народу
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения