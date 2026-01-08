В Госдуме готовят инициативы по совершенствованию миграционной политики

К внесению в Госдуму готовят ряд законопроектов, ориентированных на совершенствование миграционной политики. Соответствующее сообщение разместил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в своем канале в Max.

Он отметил, что планируется сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для всех иностранцев, прибывающих в РФ на срок более трех месяцев. Кроме того, предполагается обязать медицинские организации направлять информацию в МВД России об оформленных заключениях и в Роспотребнадзор о выявлении инфекционных заболеваний у мигрантов с целью их оперативной депортации.

"Ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования, предусмотрев за это правонарушение штраф с возможностью выдворения по решению суда", - указал председатель ГД.

Вместе с тем, по его словам, планируется установить повышенную уголовную ответственность за подделку официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и их оборот.

"Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в России", - добавил Володин.