Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 8 января отметился снижением, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня перешел к снижению после роста в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС снижались на 0,92% и торговались на уровне 2 719,97 и 1 095,34 пункта соответственно. Курс юаня рос на 4,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,36 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 2 724,8 пункта (-0,75%), индекс РТС составлял 1 097,29 пункта (-0,75%). Вместе с тем курс юаня перешел к снижению на 0,2 копейки и составлял 11,3125 рубля.