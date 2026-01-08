ABC4: жертвами стрельбы в Солт-Лейк-Сити стали два человека

Не менее двух человек погибли, шесть пострадали при стрельбе в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Об этом информировал телеканал ABC4.

Предварительно, стрельба была открыта 7 января вечером на территории дома собраний американской религиозной ассоциации "Церковь Иисуса Христа Святых последних дней" (мормоны). Инцидент произошел во время похорон. В ходе церемонии возник конфликт, после чего началась стрельба.

Сотрудникам полиция пока не удалось задержать подозреваемого.