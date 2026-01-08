ABC4: жертвами стрельбы в Солт-Лейк-Сити стали два человека

МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
8 января 2026 / 10:40
8 января 2026 / 12:24
7 января 2026 / 12:30
Общество
8 января 2026 / 12:16
© Stephen Maturen/ Getty Images, архив/ТАСС
Не менее двух человек погибли, шесть пострадали при стрельбе в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Об этом информировал телеканал ABC4.
Предварительно, стрельба была открыта 7 января вечером на территории дома собраний американской религиозной ассоциации "Церковь Иисуса Христа Святых последних дней" (мормоны). Инцидент произошел во время похорон. В ходе церемонии возник конфликт, после чего началась стрельба.
Сотрудникам полиция пока не удалось задержать подозреваемого.