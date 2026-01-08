Вэнс заявил, что Дания не справилась с защитой Гренландии

США полагают, что Гренландия имеет критически важное значение с точки зрения инфраструктуры противоракетной обороны. Такое заявление сделал американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

"Гренландия имеет критическое значение не только для нашей национальной безопасности, но для национальной безопасности всего мира. Вся инфраструктура противоракетной обороны частично зависит от Гренландии", - отметил он.

Вэнс считает, что Дании не удалось гарантировать в должной степени безопасность острова. "Спросите себя, проделала ли Европа, проделала ли Дания надлежащую работу по обеспечению безопасности Гренландии, чтобы она продолжала служить опорой мировой безопасности и противоракетной обороны? Ответ - определенно нет", - подчеркнул он.

"Если вы сделали что-то умное 25 лет назад, то это не означает, что сегодня вы не сможете сделать что-то глупое, и президент США очень четко дает понять: "Вы не справляетесь с Гренландией", - указал вице-президент.

У него также поинтересовались, как далеко американская администрация готова зайти для достижения своих целей в отношении острова. "Президенту принимать окончательное решение на этот счет. Мы сделаем все для защиты интересов Америки. Думаю, президент зайдет настолько далеко, насколько потребуется", - ответил Вэнс.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор, соответствии с которым США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.