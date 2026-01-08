Российские ВС освободили Братское в Днепропетровской области

Российские войска освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Восток" в ходе активных действий освободили населенный пункт Братское Днепропетровской области", - указали в МО РФ.