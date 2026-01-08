МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
8 января 2026 / 10:40
Безопасность
Российские ВС освободили Братское в Днепропетровской области
8 января 2026 / 12:45
Российские войска освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения группировки войск "Восток" в ходе активных действий освободили населенный пункт Братское Днепропетровской области", - указали в МО РФ.