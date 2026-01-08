Нетаньяху заявил о намерении ускорить заселение пустыни Негев

Израиль планирует "навести порядок" в пустыне Негев на юге страны и ускорить темпы заселения региона. Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаньяху в рамках рабочей поездки в Западный Негев, которая состоялась ввиду роста напряженности между еврейским населением и живущими в пустыне бедуинами.

В поездке главу правительства еврейского государства сопровождали министр обороны Исраэль Кац, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и еще несколько чиновников высокого ранга, указали в канцелярии премьера. Нетаньяху отметил, что делегация прибыла "с одной целью - вернуть Негев Государству Израиль".

"Это означает заселение в невиданных ранее масштабах, это также обеспечение потребностей бедуинского населения. Но, прежде всего, это восстановление закона и порядка. В Негеве царит беспредел. Мы обуздаем его, и важная операция израильской полиции, проводимая во взаимодействии с другими силами, уже началась", - сказал политик.

По его словам, достижение всех этих целей будет отражено на уровне национального проекта. Приоритетная задача - "восстановление государственного управления в Негеве", заявил премьер. "Это национальная миссия высшего порядка", - подчеркнул он.

Негев занимает более половины территории Израиля. Через пустыню проходит граница с Египтом, и там регулярно фиксируются попытки контрабанды оружия, в том числе при помощи беспилотников, в направлении сектора Газа. Порядка 25% населения этого пустынного региона (около 300 тыс. человек) составляют бедуины - полукочевые арабские племена. Многие из них проживают в населенных пунктах, официально не зарегистрированных и не признанных Израилем, что является одним из факторов беспокойства в регионе.