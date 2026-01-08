Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Общество
Россиянам напомнили, что учитель вправе требовать справку после болезни ребенка
8 января 2026 / 13:15
Россиянам напомнили, что учитель вправе требовать справку после болезни ребенка
© Евгений Софронеев/ ТАСС

Учителя имеют право требовать от детей медицинские справки после перенесенной болезни. На это обратила внимание профессор кафедры права Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета, доктор педагогических наук Елена Болотова, сообщает ТАСС.

"Когда ребенок заболевает, достаточно уведомления от родителей. А когда выздоравливает, должна быть справка, так как не со всяким диагнозом ребенок может вернуться в коллектив. Врачи, а не родители дают разрешение ребенку возвратиться в коллектив после болезни. В справке могут отражаться и ограничения на школьные занятия, например, на занятия спортом", - отметила она.

Болотова подчеркнула, что в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ, после перенесенного заболевания дети допускаются к посещению школы при наличии медицинского заключения.

Единые требования СанПиН определяют, что это обязательно при организации профилактических и противоэпидемических мероприятий хозяйствующими субъектами. Поэтому с обучающихся справки о перенесенных заболеваниях, о причинах отсутствия на занятиях обязательны, заключила она.

