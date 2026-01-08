Трамп: Венесуэла будет тратить средства от продажи нефти только на продукцию США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на средства, которые республика выручит от новой сделки по продаже своей нефти.

"Мне только что сообщили, что Венесуэла будет покупать только продукцию производства США на средства, получаемые от нашей новой сделки по нефти", - указал он в Truth Соц. сети.

Трамп отметил, что речь идет, в частности, об американской сельскохозяйственной продукции, медикаментах, оборудовании для энергосистемы. "Другими словами, Венесуэла обязуется вести дела с Соединенными Штатами как с основным торговым партнером. Это мудрый выбор и очень хорошо для народов обеих стран", - написал американский лидер.

Президент США во вторник заявил, что Каракас передаст Вашингтону от 30 млн до 50 млн баррелей нефти для продажи, при этом он сам будет контролировать доходы от транзакции.