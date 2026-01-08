Мишустин поручил проработать программу повышения плодородия почв

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил нескольким министерствам проработать вопрос по утверждению научно-технической программы повышения плодородия почв. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба кабмина.

Так, Минсельхоз, Минфин, Минобрнауки и Минэкономразвития совместно с Минприроды "должны рассмотреть вопрос утверждения научно-технической программы повышения плодородия почв". Программа, в том числе предусматривает создание искусственных грунтов, а также восстановление государственных защитных лесных полос. Срок реализации поручения - 2 ноября.

Вместе с тем Минобрнауки и Минсельхоз во взаимодействии с Минтрудом проработают и представят в правительство "согласованные предложения по расширению системы мотивации научных работников посредством материальных и социальных поощрений".