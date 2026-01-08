МИД КНР: решение Трампа о выводе США из 66 организаций нельзя считать новостью

Китай считает решение президента США Дональда Трампа о выходе его страны из 66 международных организаций обычным явлением, в котором "нет ничего нового". На это обратила внимание официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга.

"Выход США из международных соглашений едва ли можно считать новостью", - сказала она, комментируя соответствующее распоряжение американского лидера.

Мао Нин отметила, что цель существования международных объединений и многосторонних институтов заключается "не в обслуживании частных интересов какой-либо отдельной страны, а в защите коллективных интересов государств-членов". "Именно по этой причине международная система, ядром которой выступает ООН, на протяжении более чем 80 лет поддерживает мир и стабильность в мире, содействует социально-экономическому развитию, гарантирует равные права всех наций", - подчеркнула она.

Дипломат также указала, что текущая международная обстановка еще раз подтверждает, что только благодаря эффективной работе многосторонней системы можно предотвратить распространение "закона джунглей" и гарантировать, что международный порядок избежит "диктата силы".

Некоторое время назад Трамп распорядился о выводе Соединенных Штатов из 66 международных организаций. Согласно предписанию главы вашингтонской администрации, все федеральные ведомства США должны прекратить участие в работе и финансировании 31 структуры ООН и еще 35 структур вне этого объединения.