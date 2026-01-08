Российские ВС ударили по объектам энергетики и портам, работающим на ВСУ

Российские войска атаковали объекты энергетики и портовой инфраструктуры, используемые в интересах украинского ВПК. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Как отмечается, объекты поразили с помощью оперативно-тактической авиации и ударных беспилотников. Поражение противнику нанесли ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ, добавили в МО РФ. Российские военные поразили объекты, работающие в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины.

"Также поражение нанесли местам сборки и хранения беспилотников и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.