8 января 2026 / 17:14
8 января 2026 / 10:40
8 января 2026 / 12:24
7 января 2026 / 12:30
Российские ВС ударили по объектам энергетики и портам, работающим на ВСУ
8 января 2026 / 14:15
Российские ВС ударили по объектам энергетики и портам, работающим на ВСУ
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские войска атаковали объекты энергетики и портовой инфраструктуры, используемые в интересах украинского ВПК. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Как отмечается, объекты поразили с помощью оперативно-тактической авиации и ударных беспилотников. Поражение противнику нанесли ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ, добавили в МО РФ. Российские военные поразили объекты, работающие в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины.

"Также поражение нанесли местам сборки и хранения беспилотников и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - указали в российском оборонном ведомстве. 

