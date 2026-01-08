В Париже фермеры протестуют против соглашения Евросоюза с MERCOSUR

В Париж на тракторах прибыли сотни фермеров из регионов Франции, они протестуют против подписания торгового соглашения Евросоюза с Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR), сообщает ТАСС.

Аграрии собрались у Триумфальной арки и Эйфелевой башни. Они также выражают недовольство массовым забоем животных из-за нодулярного дерматита - кожного заболевания, поразившего крупный рогатый скот.

Собравшиеся скандируют лозунги: "Спасем наших аграриев", MERCOSUR убьет французское сельское хозяйство", "За справедливость в аграрном секторе".

В правительстве Франции назвали манифестации в Париже незаконными и заявили о намерении принять соответствующие меры. Ранее префектура полиции Парижа запретила проведение демонстраций у зданий органов государственной власти: Елисейского дворца, обеих палат парламента, резиденции премьер-министра в Матиньонском дворце и министерства сельского хозяйства.

5 декабря 2024 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "финишная черта" в переговорах между ЕС и MERCOSUR уже близка. 6 декабря стороны заключили торговое соглашение. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства сообщества. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих по меньшей мере 35% населения ЕС. Против него выступает аграрное лобби ЕС, правительства Франции, Польши и ряда других стран.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет свыше 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.