Политика
NYT: Трамп заявил, что хотел бы посетить Венесуэлу
8 января 2026 / 14:45
© AP Photo/Алекс Брэндон/ТАСС
Президент США Дональд Трамп хотел бы посетить Венесуэлу в будущем. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times.
"Полагаю, в какой-то момент это станет безопасно", - отметил он.
Вместе с тем американский лидер не стал называть точных сроков контроля Вашингтона над Венесуэлой, при этом указал, что это может продлиться дольше года.
"Я бы сказал, гораздо дольше", - ответил Трамп на уточняющий вопрос о том, возможен ли контроль США над Венесуэлой в течение шести месяцев, года или же более длительного периода.