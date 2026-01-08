NYT: Трамп заявил, что хотел бы посетить Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп хотел бы посетить Венесуэлу в будущем. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

"Полагаю, в какой-то момент это станет безопасно", - отметил он.

Вместе с тем американский лидер не стал называть точных сроков контроля Вашингтона над Венесуэлой, при этом указал, что это может продлиться дольше года.

"Я бы сказал, гораздо дольше", - ответил Трамп на уточняющий вопрос о том, возможен ли контроль США над Венесуэлой в течение шести месяцев, года или же более длительного периода.