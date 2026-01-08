В ГД выступили против романтизации догхантеров

Догхантеры романтизируют сами себя, именуя себя санитарами леса, являясь при этом уголовными преступниками. На этом акцентировал внимание первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Перед вами уголовный преступник, который совершил преступление, за которое в России дают пять лет. А вы говорите, это догхантер, санитар леса, каменных джунглей. Они сами себя романтизируют", - сказал депутат в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что выступает против такой романтизации. "Зайдешь на их форум - мы санитары леса. Какие вы санитары - вы моральные уроды, которые возомнили себя непонятно кем, которые разбрасывают отраву", - указал Бурматов.

Кроме того, он заметил, что отраву для собак такие преступники разбрасывают, прежде всего, на детских площадках, что может стать причиной трагедии. "Когда в песочнице это окажется, а ребенок это потащит себе это в рот вместе с песком, произойдет катастрофа", - отметил собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, жертвами догхантеров становятся не дикие и бродячие собаки, а домашние. В первую очередь собаки мелких пород, так как им сложнее справиться с ядом, добавил парламентарий.