Венгрия считает несостоятельным так называемый мирный план Украины из 20 пунктов, так как он подразумевает ее вступление в Евросоюз и выделение ей странами Запада $800 млрд. С таким заявлением выступил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш на брифинге для журналистов.

По его словам, венгерское правительство обсудило 7 января инициированный Киевом и распространенный украинскими СМИ так называемый мирный план по урегулированию конфликта на Украине. "В этом плане говорится о присоединении Украины к Евросоюзу в 2027 году. Мы считаем это невозможным, и мы в этом не одиноки", - отметил Гуйяш, добавив, что против поспешного членства Украины в сообществе выступает ряд других стран ЕС.

Вместе с тем Украина хочет, чтобы страны Запада предоставили ей на восстановление в течение 10 лет $800 млрд. "На эти деньги можно было бы выплачивать пенсии в Венгрии в течение 40 лет. С момента вступления в ЕС Венгрия получила от него €73 млрд", - обратил внимание для сравнения Гуйяш. Он подчеркнул, что Будапешт не намерен участвовать в реализации этих планов, согласованных Киевом и Брюсселем.

"Твердая позиция Венгрии состоит в том, что на Украине должен быть установлен мир, но Украине сейчас не место в ЕС", - указал глава канцелярии премьера, имеющий в правительстве страны ранг министра. По его словам, планы нынешнего руководства в Киеве свидетельствуют о его желании "жить за счет Европы", но "украинские пенсии и зарплаты не должны выплачиваться из денег венгерских налогоплательщиков". "Венгерское правительство гарантирует, что мы не будем финансировать Украину", - заключил Гуйяш.