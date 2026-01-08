Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 142 дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 142 украинских беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.