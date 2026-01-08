МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
8 января 2026 / 10:40
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
8 января 2026 / 12:24
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
7 января 2026 / 12:30
Безопасность
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 142 дрона ВСУ
8 января 2026 / 15:30
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 142 украинских беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.