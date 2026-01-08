Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
8 января 2026 / 10:40
8 января 2026 / 12:24
7 января 2026 / 12:30
Политика
Пашинян: демаркация границы Армении и Азербайджана нужна для реализации проекта TRIPP
8 января 2026 / 15:47
Пашинян: демаркация границы Армении и Азербайджана нужна для реализации проекта TRIPP
© Сергей Булкин/ ТАСС

Демаркация армяно-азербайджанской границы нужна, чтобы реализовать проект транспортного коридора "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). На это обратил внимание премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга.

"В настоящее время осуществляются определенные рабочие процессы, и при удобном случае процесс демаркации будет продолжен. Разумеется, все произойдет и на земле, поскольку для запуска коммуникаций и проекта TRIPP по меньшей мере эти участки границы должны быть демаркированы", - ответил он на вопрос о том, на каком этапе находится процесс делимитации и демаркации границ.

По словам премьера, сейчас на земле ведутся активные работы и, как только появятся новости, о них сообщат. "Это работы, требующие тонкого подхода. Сегодня ведется работа над подготовкой документов для учета этих тонкостей", - пояснил он.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. 18 декабря Армения обратилась к РФ с просьбой восстановить участки железных дорог на границах с Азербайджаном и Турцией. 

