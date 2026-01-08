Родригес подтвердила открытость Венесуэлы к сотрудничеству со всеми странами

Венесуэла выстояла перед лицом агрессии США, в результате которой был похищен законный президент республики Николас Мадуро, и сохраняет открытость для сотрудничества со всеми странами. Об этом заявила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес, предает телеканал Telesur.

"Мы не сдадимся ни перед какой агрессией. Наши руки протянуты ко всем странам мира, к экономическому, торговому и энергетическому сотрудничеству с ними", - сказала она.

Родригес также обратила внимание, что Соединенные Штаты сами отказались от торговых отношений с южноамериканской республикой, а позднее совершили акт агрессии в ее отношении.

"Тот, кто отказался от сотрудничества с нами, напал на нас", - подчеркнула и.о. президента. "Частный производственный сектор Венесуэлы знает, что может рассчитывать на политику правительства, которая нацелена на дальнейшее стимулирование диверсификации рынков", - добавила она.