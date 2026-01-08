Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
8 января 2026 / 18:47
КОТИРОВКИ
USD
08/01
78.2267
EUR
08/01
92.0938
Новости часа
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 180 военных Гинцбург сообщил о подготовке персонализированной вакцины от рака
Москва
8 января 2026 / 18:47
Котировки
USD
08/01
78.2267
0.0000
EUR
08/01
92.0938
0.0000
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
8 января 2026 / 10:40
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
8 января 2026 / 12:24
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
7 января 2026 / 12:30
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Атака на Венесуэлу
Политика
Родригес подтвердила открытость Венесуэлы к сотрудничеству со всеми странами
8 января 2026 / 15:59
Родригес подтвердила открытость Венесуэлы к сотрудничеству со всеми странами
© Софья Сандурская/ ТАСС

Венесуэла выстояла перед лицом агрессии США, в результате которой был похищен законный президент республики Николас Мадуро, и сохраняет открытость для сотрудничества со всеми странами. Об этом заявила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес, предает телеканал Telesur.

"Мы не сдадимся ни перед какой агрессией. Наши руки протянуты ко всем странам мира, к экономическому, торговому и энергетическому сотрудничеству с ними", - сказала она.

Родригес также обратила внимание, что Соединенные Штаты сами отказались от торговых отношений с южноамериканской республикой, а позднее совершили акт агрессии в ее отношении.

"Тот, кто отказался от сотрудничества с нами, напал на нас", - подчеркнула и.о. президента. "Частный производственный сектор Венесуэлы знает, что может рассчитывать на политику правительства, которая нацелена на дальнейшее стимулирование диверсификации рынков", - добавила она. 

МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
16:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 180 военных
16:44
Гинцбург сообщил о подготовке персонализированной вакцины от рака
16:29
Reuters: NASA прорабатывает досрочное возвращение экипажа Crew-11 с МКС
16:16
В Швейцарии предложили признать Трампа персоной нон грата
15:59
Родригес подтвердила открытость Венесуэлы к сотрудничеству со всеми странами
15:47
Пашинян: демаркация границы Армении и Азербайджана нужна для реализации проекта TRIPP
15:30
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 142 дрона ВСУ
15:14
Венгрия назвала несостоятельным "мирный план" Украины из 20 пунктов
14:59
В ГД выступили против романтизации догхантеров
14:45
NYT: Трамп заявил, что хотел бы посетить Венесуэлу
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения