Политика
Политика
В Швейцарии предложили признать Трампа персоной нон грата
8 января 2026 / 16:16
В Швейцарии предложили признать Трампа персоной нон грата
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС

Президент США Дональд Трамп должен быть объявлен персоной нон грата в Швейцарии после американской операции в Венесуэле, нарушающей нормы международного права. Его приглашение для участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в конце месяца следует аннулировать, считает президент партии "Зеленые" в стране Лиза Маццоне.

По ее словам, глава вашингтонской администрации атакой на Венесуэлу и похищением ее президента Николаса Мадуро нарушил "основу международного права", поэтому власти конфедерации должны официально исключить его из списка участников Давосского форума. "Неприемлемо, что ему расстилают красный ковер, хотя он ведет себя как пират, крадет нефть другой страны и, главное, нарушает ее территориальную целостность", - сказала политик швейцарской газете 20 minutes.

Она подчеркнула, что конфедерация "не должна предоставлять трибуну" человеку, который "явно хочет разрушить международное право, которое принесло Швейцарии безопасность, стабильность и процветание". Поэтому он должен стать "персоной нон грата в стране Женевских конвенций", убеждена Маццоне.

Ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) под лозунгом "Дух диалога" пройдет в Давосе c 19 по 23 января. В Белом доме подтвердили участие в форуме Трампа.

