8 января 2026 / 10:40
8 января 2026 / 12:24
7 января 2026 / 12:30
Общество
Reuters: NASA прорабатывает досрочное возвращение экипажа Crew-11 с МКС
8 января 2026 / 16:29
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прорабатывает возможность досрочного возвращения экипажа миссии Crew-11 с Международной космической станции (МКС) из-за неуточненной проблемы со здоровьем у одного из астронавтов.

"Безопасное выполнение наших миссий является нашим наивысшим приоритетом, и мы активно изучаем все варианты, в том числе возможность досрочного завершения миссии экипажа Crew-11", - сказано в заявлении представителя организации, передает агентство Reuters.

Как заявил представитель NASA, состояние астронавта оценивается как стабильное.

Уточняется, что в состав Crew-11 входят американские астронавты Зена Кардман и Майк Финк, японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов. Финк и Кардман прибыли на МКС в августе и должны были вернуться в мае. 

