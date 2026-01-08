Гинцбург сообщил о подготовке персонализированной вакцины от рака

Подготовка персонализированной отечественной вакцины от меланомы для некоторых пациентов уже началась. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

"Для ряда больных уже проведена диагностика и идет синтез тех вакцин, которые будут вводиться онкобольным с меланомой. Уровень иммунного ответа будет оцениваться после каждой инъекции, клинические иммунологи будут определять, необходимо ли последующее введение препарата или же можно ограничиться тем количеством, которое было уже введено", - указал специалист.

По его словам, всем больным для начала необходима тщательная диагностика. На эту процедуру требуются время и ресурсы, но процесс уже запущен.

Некоторое время назад Минздрав выдал разрешение на применение персонализированной мРНК вакцины для терапии меланомы "Неоонковак". Препарат произведен НМИЦ радиологии Минздрава РФ и разработан совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина. Средство предназначено для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.