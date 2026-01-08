МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
8 января 2026 / 10:40
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 180 военных
8 января 2026 / 16:59
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции (СВО) составили около 1 180 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 120 военнослужащих, Западной группировки ВС РФ - более 180, Южной группировки войск - свыше 200.
Кроме того, потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр" составили более 410 военных, Восточной группировки войск - свыше 220, группировки "Днепр" - до 50, указали в МО РФ.