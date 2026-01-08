Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
МИД РФ: захват США "Маринеры" представляет собой грубейшее нарушение международного права Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 180 военных
МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
8 января 2026 / 10:40
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
8 января 2026 / 12:24
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
7 января 2026 / 12:30
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 180 военных
8 января 2026 / 16:59
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции (СВО) составили около 1 180 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 120 военнослужащих, Западной группировки ВС РФ - более 180, Южной группировки войск - свыше 200.

Кроме того, потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр" составили более 410 военных, Восточной группировки войск - свыше 220, группировки "Днепр" - до 50, указали в МО РФ.

17:15
МИД РФ: захват США "Маринеры" представляет собой грубейшее нарушение международного права
16:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 180 военных
16:44
Гинцбург сообщил о подготовке персонализированной вакцины от рака
16:29
Reuters: NASA прорабатывает досрочное возвращение экипажа Crew-11 с МКС
16:16
В Швейцарии предложили признать Трампа персоной нон грата
15:59
Родригес подтвердила открытость Венесуэлы к сотрудничеству со всеми странами
15:47
Пашинян: демаркация границы Армении и Азербайджана нужна для реализации проекта TRIPP
15:30
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 142 дрона ВСУ
15:14
Венгрия назвала несостоятельным "мирный план" Украины из 20 пунктов
14:59
В ГД выступили против романтизации догхантеров
Все новости
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
