Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 180 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции (СВО) составили около 1 180 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 120 военнослужащих, Западной группировки ВС РФ - более 180, Южной группировки войск - свыше 200.

Кроме того, потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр" составили более 410 военных, Восточной группировки войск - свыше 220, группировки "Днепр" - до 50, указали в МО РФ.