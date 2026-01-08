Высадка американских военных на мирное судно и его фактический захват представляют собой грубейшее нарушение норм международного морского права. Соответствующее заявление распространил МИД РФ.

"Налицо существенное ущемление законных прав и интересов судовладельца. Под угрозу поставлены жизнь и здоровье членов экипажа "Маринеры", в составе которого граждане нескольких стран", - указали в министерстве, назвав неприемлемыми угрозы судебного разбирательства в адрес экипажа.

Вместе с тем подчеркивается, что американские военные не учли возможный риск ущерба для экологии Северной Атлантики, когда проводили вооруженный захват нефтяного танкера.