МИД КНР: США захватом российского танкера серьезно нарушили международное право
8 января 2026 / 10:40
США покидают международные организации, продвигающие глобализацию
8 января 2026 / 12:24
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
7 января 2026 / 12:30
Политика
МИД РФ: захват США "Маринеры" представляет собой грубейшее нарушение международного права
8 января 2026 / 17:15
© US EUROPEAN COMMAND via X/ Handout via REUTERS/ТАСС
Высадка американских военных на мирное судно и его фактический захват представляют собой грубейшее нарушение норм международного морского права. Соответствующее заявление распространил МИД РФ.
"Налицо существенное ущемление законных прав и интересов судовладельца. Под угрозу поставлены жизнь и здоровье членов экипажа "Маринеры", в составе которого граждане нескольких стран", - указали в министерстве, назвав неприемлемыми угрозы судебного разбирательства в адрес экипажа.
Вместе с тем подчеркивается, что американские военные не учли возможный риск ущерба для экологии Северной Атлантики, когда проводили вооруженный захват нефтяного танкера.