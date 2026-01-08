Россиянина Касаткина обменяли на француза Винатье

Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
© Юлия Морозова/ ТАСС

Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции по запросу США, возвращен в Россию в обмен на француза Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом). Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает ТАСС.

"В четверг, 8 января, возвращен на Родину задержанный во Франции гражданин РФ баскетболист Даниил Касаткин, на экстрадиции которого в США настаивали американские власти. Касаткин был обменян на гражданина Франции Винатье Лорана Клода Жана-Луи, 1976 года рождения, который осуществлял сбор информации военного и военно-технического характера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Винатье был помилован указом президента РФ Владимира Путина.

Касаткин был задержан в аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль 21 июня прошлого года по запросу США, которые подозревают его в соучастии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений. 

Винатье 14 октября 2024 года приговорен Замоскворецким районным судом Москвы к трем годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанностей иноагента). 21 мая 2025 года Винатье предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж).

