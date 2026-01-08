Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
Мерц: развертывание многонациональных сил для Украины невозможно без согласия России
8 января 2026 / 17:45
Мерц: развертывание многонациональных сил для Украины невозможно без согласия России
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что развертывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России.

"Я хочу внести ясность, чтобы избежать недоразумений. Речь идет о гарантиях безопасности для Украины после прекращения огня. Здесь нет ни одного государства-члена ЕС или за его пределами, кто считал бы, что мы должны сейчас вмешиваться в продолжающийся конфликт на Украине", - отметил он, выступая на пресс-конференции по итогам заседания земельной группы ХСС в Бундестаге в Зеоне. В этом контексте, по словам канцлера, речь идет "только о военном обеспечении мира, о соглашении о прекращении огня".

"И вопрос о том, какие страны могут внести свой вклад, сейчас обсуждается, и мы находимся только в начале процесса", - указал он. "Порядок должен быть таким: сначала прекращение огня, затем гарантии безопасности для Украины, для долгосрочного соглашения с Россией. И ничего из этого невозможно без согласия России. И до этого нам, вероятно, еще далеко", - заявил Мерц.

Он также обратил внимание, что Берлин готов внести свой вклад в усилия по соблюдению возможного перемирия на Украине. "Насколько далеко мы сможем зайти в этом отношении, зависит не только от меня. Для этого мне нужно решение германского правительства. Возможно, потребуется также мандат Бундестага. Но опять же, до этого еще далеко", - добавил глава кабмина ФРГ.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на територии Украины. 

